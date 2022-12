Stramaccioni | “Il Qatar è il primo dei paesi islamici per l’apertura ai diritti”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo aver commentato il Mondiale sulla Rai, Andreagià conosceva benissimo il mondo arabo, avendo allenato sia in Iran che in. L’ex allenatore dell’Inter ha parlato a Il Giornale delle proteste legate aiumani: “Sono situazioni drammatiche, ma vanno fatte delle distinzioni. Il mondo arabo è molto sfaccettato, ilè capofila tra iperaicivili. Un progresso negato nei territori dell’integralismo religioso come l’Iran”. SportFace.

