Storico Emiliano Martinez | la parata su Kolo Muani nella leggenda VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ad una star, serve sempre un attore non protagonista., dopo Leo Messi, è il volto dell’Argentina campione del mondo del 2022 in Qatar. L’estremo difensore, fortissimo ai calci di rigore, si ripete anche contro la Francia in finale dagli undici metri. Ma è soprattutto una sensazionalesual 121? a tenere viva l’Albiceleste. L’attaccante francese ha la palla dell’1-0 e calcia al volo, il portiere ex Arsenal esce a valanga e mura lo specchio con unastrepitosa. SportFace.