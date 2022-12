Sto pensando di morire’ | pesante batosta per Anna Tatangelo | momento buio per la cantante

Leggi su howtodofor

(Di domenica 18 dicembre 2022)non vuole neanche pensarci. L’ultima pessima novità nella sua vita l’ha lasciata a bocca aperta. Non vuole crederci. Questo Natale persarà uno dei peggiori avuti finora, dalche ha dovuto affrontare due lutti in famiglia in un solo mese: prima sua madre e poi suo nonno. Passare le festività natalizie senza i propri cari perché non sono più tra noi è terribile, e l’ultima notizia scoperta dallapotrebbe peggiorare le cose. Stiamo parlando del fatto che il suo ex, il ben notonapoletano Gigi D’Alessio, starebbe pianificando il suo matrimonio con l’attuale compagna, un avvocato napoletana di nome Denise Esposito, con la quale ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. Per Gigi sarebbe il secondo ...