Stefano Macchi alla ex Anna Pettinelli | “La nostra storia era in cristi da tempo”

Leggi su diredonna

(Di domenica 18 dicembre 2022)sta per diventare papà a pochi mesi di distanza dall’inizio dellacon Elisa D’Ospina, diventata ufficiale nel corso dell’estate 2022. Non è mancato chi ha ritenuto troppo frettolosa la decisione di avere un bambino visto che era trascorso pocofine del suo matrimonio con. Tra le persone che si sono espresse sulla dolce novità in arrivo c’è stata proprio l’ex insegnante di Amici, che non ha avuto parole del tutto leggere nei confronti dell’attore e doppiatore: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo’” – sono state le sue dichiarazioni. Un pensiero che non è piaciuto particolarmente al diretto interessato, che ha voluto chiarire come siano andate le cose: “lavora ...