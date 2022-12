Stefania Lay | offerta di matrimonio sul palco durante il concerto al teatro Troisi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 dicembre 2022) Momento romantico per la primadonna della musica neomelodica napoletana,Lay, chela prima serata del suo“doppio” svoltosi alnei giorni 14 e 15 dicembre ha ricevuto uno splendido anello con tanto di proposta didal suo storico compagno, Luca Di Stasio. Questione di un attimo: l’artista si gira e vede il suo compagno in ginocchio avanti a lei, che la guarda con una scatolina in mano; capisce quello che sta per succedere, scherza e poi grida “si” avanti a una platea gremita a far da testimone. Il ritorno diLay sulscenico, oltre che romantico, ha confermato anche il grande seguito dell’artista, che ha registrato il tutto esaurito già un mese prima delle fatidiche date, e la profonda ...