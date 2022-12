Startlist SuperG Sankt Moritz 18 dicembre 2022 – Coppa del Mondo di Sci Femminile

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il secondo super-g didelquello di domenica 18, gara in cui l’Italia cerca un altro successo dopo Curtoni e Goggia nelle due discese. L’ordine di partenza deldiPartiranno Flury, Huetter e la Gisin, prima di Corinne Suter col numero 6. Mikaela Shiffrin avrà il 7, al n° 8 di Goggia, 9 Curtoni e 10 Brignone. E dopo Mowinckel, ci sono Miradoli e Lara Gut-Behrami col numero 13. Tippler con il n° 15, Haehlen con il 18 a precedere Marta Bassino. Nicol Delago con il 35, Roberta Melesi (36), Nadia Delago (38), Laura Pirovano (n° 40) e Karoline Pichler con il 41. Con il pettorale 53 l’esordio in un super-g di CdM per Lara Colturi. CLICCA QUI PER LA...

FEMMINILE ST. MORITZ: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 18 DICEMBRE: 11.30femminile a St. MoritzPROGRAMMA SUPER - G VAL GARDENA 2022 VENERDI' 16 DICEMBRE ore 11.45:maschile Val Gardena