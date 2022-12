Sonia Burganelli e la miniborsa Hermès da 40mila euro al Gf Vip Poi confessa | «Ecco come ho fatto ad averla»

(Di domenica 18 dicembre 2022)Bruganelli ha sfoggiato una borsa durante la scorsa puntata del Gf Vip che non è passata inosservata, soprattutto per le sue dimensioni. L'opinionista ha custodito la minibag per...

Fanpage.it

Nelle scorse ore ecco cheè tornata a provocare e lo ha fatto condividendo un post che ha ... Queste le parole dellache si è riferita a tutti i suoi colleghi che in questi giorni hanno ...Le persone che si sono amate non finiscono mai' Questo tweet diaveva fatto tremare molti. La confermata opinionista del Grande Fratello Vip aveva infatti condiviso una riflessione ... La borsa da 40 mila euro sfoggiata da Sonia Bruganelli al GF Vip ... Sonia Bruganelli ha sfoggiato una borsa durante la scorsa puntata del Gf Vip che non è passata inosservata, soprattutto per le sue dimensioni. L'opinionista ha custodito la minibag ...L'opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, lascerà il cast della trasmissione per quattro puntate ...