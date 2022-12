Sonia Burganelli e la miniborsa Hermès da 40mila euro al Gf Vip Poi confessa | «Ecco come ho fatto ad averla»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 18 dicembre 2022)Bruganelli ha sfoggiato una borsa durante la scorsa puntata del Gf Vip che non è passata inosservata, soprattutto per le sue dimensioni. L’opinionista ha custodito la minibag per tutta la puntata: si tratta, infatti, di un accessorio griffatoe costosissimo. Ad attirare la sua attenzione Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di commentare l’oggetto in diretta televisiva durante il reality show. La minibag diBruganelli La minibag firmatasfoggiata in studio è un oggetto davvero esclusivo ed è uno dei pezzi più celebri della maison francese: si tratta di una Kelly da 20 centimetri colore verde scuro e dalla forma trapezoidale. E ha un costo intorno aie perbisogna attendere qualche annetto. Dopo i primi saluti in ...