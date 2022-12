Sonia Bruganelli | quanto costa la borsa sfoggiata al GF Vip | cifra assurda

(Di domenica 18 dicembre 2022)colpisce ancora a colpi di lusso, questa volta sfoggiando una borsetta super ricercata di alta moda il cui prezzo è a dir poco assurdo:. Il pubblico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

ilmessaggero.it

GF Vip, la borsa da 40 mila euro di'È un regalo di mio marito Paolo' Mini borsa da 40mila euro al Grande Fratello Vip per: ad accendere un faro sul costoso accessorio è stato il conduttore Alfonso ...Giaele De Donà , da perfetta osservatrice, nel corso dell'ultima puntata del GF Vip ha analizzato con estrema attenzione l'atteggiamento dinei confronti di Antonella Fiordelisi . Evidentemente non è la prima volta che la Vippona osserva il comportamento dell'opinionista, e questa volta sarebbe giunta ad una teoria. La ... Sonia Bruganelli, polemica per la miniborsa di Hermès sfoggiata al Gf Vip: ecco quanto costa “Faceva lo stesso con Soleil”: la teoria di Giaele su Sonia Bruganelli, c’entra Antonella Fiordelisi. Tutta una strategiaGiaele De Donà avanza un’ipotesi secondo cui Sonia Bruganelli starebbe appositamente salvando Antonella Fiordelisi ...