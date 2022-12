Slittino | super Fischnaller | doppietta a Park City e vetta della classifica di Coppa - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'altoatesino si conferma nella prova sprint e approfitta della debacle di Kindl: è in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. Terza tappa di Coppa del mondo a tinte azzurre, vince Fischnaller nel singolo, nel doppio femminile trionfo di Voetter-Oberhofer.