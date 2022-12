Slittino | dominio tedesco nelle sprint di Park City | doppiette nel doppio maschile e singolo femminile

(Di domenica 18 dicembre 2022) Chiude alla Grande la Germaniadella tappa di(Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di2022-2023. Sul budello denominato Utah Olympicabbiamo assistito, infatti, a una doppietta tedesca sia nella prova disia nel. Neli tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno concluso con il tempo di 31.862 beffando per appena 10 millesimi i connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken mentre completano il podio gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schopf a 30. Quarta posizione per i loro connazionali Yannick Muller e Armin Frauscher a 69 e quinta ...

OA Sport

Tra le donne ennesimo trionfo per Evelin Lanthaler in 2:04.61 con 1.49 di margine sull'austriaca Tina Unterberger e 1.72 su Greta Pinggera. Quarta posizione per un'altra azzurra, Nadine Staffler a 2.L'unica che può provare a fermare ilteutonico, vista anche l'assenza delle russe causa vicende ormai note, è l'austriaca Madeleine Egle : una trentina di punti l'hanno divisa da Taubitz ... Slittino, dominio tedesco nelle sprint Park City: doppiette nel doppio maschile e singolo femminile Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: avvio di terza tappa da sogno per la nazionale di Zoeggeler, con il binomio femminile sempre più leader della generale ...