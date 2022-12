Sindaco Manfredi su Qatargate | «Mi auguro che Cozzolino sia innocente | dobbiamo essere garantisti»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ildi Napoli, Gaetano, è intervenuto su Repubblica commentando la situazione di Andrea, europarlamentare napoletano, invischiato nel. Queste le parole del: «Miche Andrea possa dimostrare la sua estraneità ai fatti,sempre partire da un principio di garantismo». Il rapporto delconrisale a qualche tempo fa, quando l’eurodeputato era stato vicino a a ricoprire un ruolo nella cabina di regia della Città metropolitana per rafforzare la capacità di acquisizione dei fondi europei da parte dell’ente. Al momentonon risulta indagato ma ha fatto sapere di“del tutto estraneo alle indagini” è stato sospeso ...

La Repubblica

"Auguro ad Andrea Cozzolino di dimostrare la sua estraneità ai ......per l'oro in un derby tutto romagnolo con il forlivese Lorenzo Balelli e di Elisaanch'... Alla premiazione di venerdì ha preso parte anche ildi Ravenna, Michele De Pascale. Ultimo ... Qatargate, il sindaco di Napoli Manfredi: "La questione morale è centrale o la gente si allontanerà dalla pol… Napoli è pronta al recupero di un altro bene dismesso: si tratta della cappella Pappacoda, uno dei rari esempi di tardo gotico napoletano, un vero e proprio gioiello nel cuore del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...