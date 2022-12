Simeone esplode di gioia dopo la vittoria dell’Argentina | l’esultanza social FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022)una lunga e infinita battaglia, l’Argentina si è laureata campione del Mondo. Battuta in finale la Francia, in una sfida destinata a entrare nella storia del calcio per il suo sviluppo e per quanto successo. Anche la città di Napoli, non appena la lotteria dei rigori ha sancito ladell’Albiceleste, è esplosa di, con i tifosi che si sono riversati per strada a festeggiare il ritorno del titolo iridato36 anni. Entusiasmo che non accenna a fermarsi, con i festeggiamenti che si stanno moltiplicando anche in questi istanti nelle vie della città. Argentina campione del Mondo, arriva il post diL’attaccante del Napoli, Giovanni, festeggia laai Mondiali, nonostante la delusione di ...