(Di domenica 18 dicembre 2022) Quella di ieri è stata una puntata dura per Attilio Romita, infatti Alfonsoha comunicato al gieffino che la compagnaha mandato al GF unascritta dal suo avvocato. Il conduttore ha spiegato che la Fusco tramite il suo legale ha fatto sapere di non volere che Attilio torni a vivere con lei una volta uscito dal reality. Un confronto durissimo (ma indiretto) tra Attilio e… e su Twitter vi siete davvero scatenati. #GFVIP @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/E8Y60ceLTB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2022 Pochi minuti dopo la rivelazione disu Instagram è sbottata ed ha puntato il dito proprio contro il conduttore del Grande Fratello Vip. “Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una ...

La più apprezzata è ancora una volta Wilma Goich checon la simpatia che tanto la contraddistingue alle provocazioni di Edoardo Vianello. A una settimana da Natale, Alfonsodecide ...... per adesso alla vostra storia' 'Cosa vuoi che ti dica -incredulo il giornalista - non ...sottolinea 'Mimma dice che vuole un confronto lontano dai riflettori'. Romita 'No Alfonso, ... Signorini risponde alle accuse di Mimma e legge la lettera dell'avvocato Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip7 ci sono stati dei nuovi ingressi: Davide Donadei e Nicole Murgia.La compagna dell'ex volto del Tg Uno si scaglia contro la trasmissione e racconta una versione differente rispetto a quella detta in puntata ...