Serie C | il Catanzaro dilaga contro il Potenza | successo di misura per il Crotone

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il primo pomeriggio odierno ha visto la disputa di ben sette match inC, validi per la nona giornata del girone C. In primo luogo la Virtus Francavilla ha battuto in casa 2-1 la Viterbese, grazie alle reti di Patierno e Risolo, di Ricci la marcatura ospite.casalingo anche per la capolista, vittoriosa per 6-1il. Le reti decisive sono state firmate da Katseris, Biasci due volte, Sounas, Vendeputte e Iemmello, di Di Grazia il momentaneo pareggio ospite. In trasferta invece vittoria per il, 2-3il Gugliano, grazie ad una tripletta di Gomez, di Rondinella e Salvemini i gol per i padroni di casa. Sempre lontano dalle mura amiche vince anche il Foggia, 1-2, con le reti di Garattoni e Di Noia, Maniero per la ...