Serie C girone C 19esima giornata il Crotone contro il Giugliano conquista la sesta vittoria esterna con la tripletta di Gomez e chiude il girone d’andata a quarantacinque punti

(Di domenica 18 dicembre 2022)3 Marcatori: 6° Rondinella, 15°(R), 48° Salvemini, 61° e 66°(4-3-1-2): Sassi, Biasol, Zullo, Oyewale, Rondinella (Iglio), Gladeston, Felipe (Di Dio), Poziello (Ghisolfi), Berman (Nocciolini). Rizzo (Piovaccari), Salvemin. All. Di Napoli(4-3-3): Dini, Mogos (Bove), Papini, Golemic, Giron, Awua (Vitale), Petriccione, Tribuzzi (Carraro), Chiricò,(Bernardotto), Kargbo (Rojas). All. Lerda Arbitro: Claudio Panettella di Bari Assistenti: Maicol Ferrari di Rovereto – Roberto Allocco di Bra Quarto giudice a bordo campo: Andrea Calzarara di Varese Ammoniti: Felipe, Biasol, Petriccione, Tribuzzi Angoli:5 a 4 per ilRecupero: 2 e 5 minuti Prima dell’avvio del gioco un minuto di raccoglimento ...

Colpo esterno, di misura, della Spal di De Rossi contro il Parma nella penultima deld'andata diB, in un finale da brividi in cui è decisivo il salvataggio di Salvatore Esposito che respinge sulla linea il colpo di testa di Vazquez. Un pomeriggio in cui a festeggiare ......per il secondo turno deldi Champions League, prima del match che chiuderà il 2022 con il 'classico' di Santo Stefano al Palaverde con la Bartoccini Perugia, ultima di andata dellaA. ... Serie C - Girone B, i risultati a fine primo tempo oggi vittoriosa con il medesimo risultato sul terreno della Sambenedettese, e soprattutto la capolista Pineto, che con il 3-1 rifilato al Roma City festeggia l’undicesima vittoria in 16 gare e ...La Pistoiese va avanti con Di Biase ma viene recuperata da Abbey a due dalla fine: gli arancioni scivolano a meno undici dalla Giana Termina 1-1 la gara tra Ravenna e Pistoiese, valida per la diciotte ...