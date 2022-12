Serie B 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 12 agosto i neo promossi del Bari affrontano il Parma alle ore 20:45 al Tardini, dando il via ad un’altra fantastica stagione dellacadetta. Qui di seguito,delle gare e la. LAFrosinone 36 Reggina 33 Bari 30 Genoa 27 Pisa 26 Ternana 26 Parma 26 Sudtirol 26 Ascoli 25 Brescia 24 Palermo 23 Cagliari 22 Modena 22 Benevento 22 Spal 20 Cittadella 19 Venezia 19 Como 19 Cosenza 17 Perugia 13PRIMA GIORNATA VENERDI’ 12 AGOSTO 20:45 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 11? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) SABATO 13 AGOSTO 20:45 Cittadella-Pisa 4-3 (27? Masucci, ...

Today.it

La giornata di B prosegue con Genoa - Frosinone (alle 20.45) dopo la vittoria per 2 - 1 del Palermo sul Cagliari. Nelle cinque gare giocate nel primo pomeriggio, il Parma va ko in casa contro la Spal ...LaA, nel giorno della finale del Mondiale in Qatar, continua a prepararsi nei vari ritiri e soprattutto ha già cominciato a tessere le fila del mercato invernale. Marotta © LaPresseOgni big è ... Le 20 più belle serie tv che abbiamo visto nel 2022 Che serata, una serata tutta colorata di blaugrana. Un po' come da tradizione, in questi casi. Con una grande reazione, da vera squadra, la Lars Virtus Arechi Salerno batte infatti in ...Con un gol per tempo, il Palermo batte il Cagliari (2-1), lo sorpassa e allunga a quattro la striscia positiva. Rosanero a segno con Brunori dal dischetto.