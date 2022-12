Serie B 2022 2023 | la Spal torna a vincere | Parma battuto 1-0

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Frenanoe Ternana. Sorridonoe Como. La squadra di Daniele De Rossialla vittoria e fa respirare la sua classifica con un successo per 1-0 contro la formazione di Pecchia. Decisiva le rete di Rabbi al 19?. Cutrone (15?), Ambrosino (77?), Mancuso (93?) regalano invece i tre punti al Como sul campo della Ternana. Vola anche l’Ascoli di Bucchi che si impone 3-1 contro il Cosenza: reti di Donati (17?), Gondo (89?), Collocolo (96?). Solo 1-1 invece tra Benevento e Modena: Diaw sbaglia un rigore in avvio ma si rifà al 44? e risponde al vantaggio (22?) di Acampora. Vince il Sudtirol 2-0 contro un Cittadella in 10 dal 20?: gol di Nicolussi Caviglia (29?) e Odogwu (46?). 14:00 Cittadella-Sudtirol 0-2 (29? Nicolussi Caviglia, 46? Odogwu) 14:00 Cosenza-Ascoli 1-3 (17? Donati, 89? Gondo, 95? Nsti, 86? Collocolo) 14:00 ...