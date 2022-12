Serie B 2022 2023 | il Palermo vince | Cagliari battuto 2-1

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilbatte il2-1 nella diciannovesima giornata di. Al 37?, dopo un fallo di Nandez su Stulac, c’è il vantaggio di Brunori su calcio di rigore. Ilnon reagisce e nella ripresa c’è il raddoppio: la firma è di Segre che al 53? sfrutta un calcio d’angolo per depositare in rete di testa. Nel finale illa riapre e sfiora addirittura la rimonta: al 94? Pavoletti in spaccata trova l’1-2, poi è Pigliacelli a blindare la porta e a negare a Carboni la gioia della rete dalla distanza. Tre punti preziosi per i rosanero dopo due pareggi di fila. Ilresta a 22 punti. SportFace.

