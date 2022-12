Senato | concerto Natale a palazzo Madama | presente Meloni

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Al via alil tradizionaledialla presenza della premier Giorgia. L'evento, aperto dal saluto del Presidente delIgnazio La Russa, vedrà esibirsi, in un repertorio di opere classiche, l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal Maestro Beatrice Venezi. In programma anche il brano inedito Omaggio a Mogol del compositore Salvatore Frega. Ilin diretta su Rai1, è condotto da Milly Carlucci. L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

Agenzia ANSA

Roma, 18 dic. " "Anche quest'anno la tradizione deldi Natale alviene rispettata oltretutto col maestro Beatrice Venezi che ci onora della sua presenza e che dirigerà l'orchestra di Bolzano e Trento. Questolo possiamo ......metropoli per difenderle dalle inondazioni di Elena Comelli Il relatore del provvedimento in,...di 115 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 e sarà un decreto dell'Interno dicon ... Senato: domenica concerto di Natale nell'Aula di palazzo Madama Arriva il via libera in commissione Bilancio al Senato. La legge di conversione del decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) supera il primo scoglio dei lavori parlamentari. Da qui, la strada è in discesa.Trento/Bolzano – L’Orchestra, diretta nella speciale circostanza da Beatrice Venezi, eseguirà brani tratti dal repertorio di fine Ottocento, da Verdi (la Sinfonia da “Giovanna d’Arco”) a Martucci (Not ...