Selen dopo l’addio al mondo a luci rosse | cosa fa? La riconoscete?

Leggi su newstv

(Di domenica 18 dicembre 2022) Una nuova vita per, l’ex attrice porno ha definitivamente cambiato vito per dedicarsi a tutt’altro. Mafa oggi Luce Caponegro? Malgrado tutti la conoscano come, oggi dell’ex attrice porno e del suo personaggio non è rimasto più nulla, se non l’essenza. Era, infatti, poco più che una bambina quando Luce Caponegro ha deciso di intraprendere la carriera di attrice di film per adulti, una di cui non si pente, ma che comunque le pesa e non per pudore o imbarazzo, piuttosto per il giudizio che hanno da sempre le persone sul suo conto.– fonte: InstagramEd è stata la stessa Luce a farlo presente in un’intervista rilasciata questo marzo al ‘Corriere della Sera’. “Ho lavorato 8 anni neldell’hard e 19 in quello dello spettacolo sia con Mediaset che con la Rai”, ha raccontato. “Ho ...