Sconcerti morto | scontro tra colleghi Rai Antinelli | ' Mario | perdona chi strumentalizza' Ferrari | ' Era amico mio | tu stai zitto'

(Di domenica 18 dicembre 2022) La morte didiventa l'occasione per un 'regolamento di conti' in Rai . Il giornalista sportivo, tra i più conosciuti in Italia, è scomparso improvvisamente sabato pomeriggio, ...

La Gazzetta dello Sport

Mihajlovic, l'ultima corsa di 8 chilometri sotto la pioggia prima del ricovero: la moglie Arianna non era d'accordo Mario, il dolore della figlia Martina: 'Mi hai detto di stare bene ...Ferrari contro Antinelli, cosa hanno detto Dopo la morte di Mario, Alessandro Antinelli, che si trova in Qatar per seguire il Mondiale per la Rai, ha pubblicato un tweet polemico: 'C'è chi ... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta La morte di Mario Sconcerti diventa l'occasione per un "regolamento di conti" in Rai. Il giornalista sportivo, tra i più conosciuti in Italia, è ...Nel commovente messaggio d’addio dopo la morte di Mario Sconcerti la figlia Martina svela le volontà del padre appena scomparso e rivela come ...