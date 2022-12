Sconcerti | il ricordo della figlia Martina | “Per fortuna siamo riusciti a dirci ‘ti voglio bene' ”

TUTTO mercato WEB

... " Ho avuto la notizia di Mario, che per me era più di un amico, una guida, un porto di ... Questo è solo unche voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ...In particolare su, poiché la notizia era piovuta pochi minuti prima, improvvisa, inattesa,... ma cerco comunque di andare avanti e, in qualche modo, celebrare il suo'. "Per la ... Addio a Sconcerti, il ricordo di Beccantini: "Meglio un brutto carattere che non aver carattere" Mario Sconcerti, il ricordo di un maestro Grande conoscitore di calcio. E' morto ieri a Roma all'età di 74 anni. La sua carriera ha attraversato ogni ambito e ogni livello. Dalla Fiorentina di Cecchi ...Mario Sconcerti se ne è andato via improvvisamente. Era un vulcano. Un vulcano fiorentino. Ce ne accorgemmo subito al “Decimonono”, quando apparve sulla porta della redazione di via Varese nel febbrai ...