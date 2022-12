Sci alpino | Luca De Aliprandini | “Le uscite mi hanno tolto fiducia Non sono contento | avevo altri obiettivi”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dal podio dell’anno scorso ad un, forse sufficiente, diciottesimo posto di oggi c’è una grande differenza.Denon riesce a trovare lo smalto dei giorni migliori e lo ha confermato nel primo gigante di Coppa del Mondo di sciin Alta Badia. Troppi errori per l’azzurro su una delle sue piste preferite. Le sue parole alla FISI chiariscono la situazione: “Sicuramente nonad inizio stagione. Le duemiun po’, soprattutto in uno sport come lo sci dove è solo testa. Nella prima manche ho pensato a scendere, un po’ meglio la seconda ma è un momento in cui non gira tutto come vorrei. Ci...