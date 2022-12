Sci alpino | gigante maschile Alta Badia 2022 | trionfa Braathen | Della Vite miglior azzurro

(Di domenica 18 dicembre 2022) La vittoria deldell’, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci, va a Lucas. Sulla mitica Gran Risa di La Villa, il norvegese s’impone con il tempo complessivo di 2:36.35. Preceduto di soli due centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen. Completa il podio Marco Odermatt, che dopo una prima manche sottotono si riscatta e firma una bella rimonta. In Top 5 anche il francese Pinturault ed il leaderprima manche Kranjec. Ilè Filippo, diciassettesimo con un ritardo di 2’34”. Alle sue spalle Luca De Aliprandini. Menzione speciale per l’atleta di Andorra Joan Verdu, autore deltempo ...

La smart mobility diventa così un supporto degli eventi che Fondazione Cortina si appresta a gestire: dalloallo snowboard, fino allo scialpinismo e alle discipline Paralimpiche, a partire ...Un'altra vittoria per Mikaela Shiffrin, un altro meraviglioso podio azzurro: Elena Curtoni è seconda. Il superG di St. Moritz regala una giornata speciale anche a Sofia Goggia, quinta alla fine di una ...SCI ALPINO - Una pazzesca Mikaela Shiffrin torna al successo in Coppa del Mondo e lo fa in SuperG. Ma la leadership della specialità è di Elena Curtoni, seconda ...RIETI - Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ritornare in vetta e sulle piste ...