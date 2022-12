Sassuolo | l'agente di Ferrari | 'In passato hanno offerto 10 milioni Futuro? Mai dire mai | è uno dei migliori'

SOS Fanta

Il gm ne inizierà a parlare con l'del calciatore al ritorno dal Portogallo per iniziare con largo anticipo una nuova trattativa con il. IL PIANO - Un matrimonio che s'ha da fare ormai ...Il gm ne inizierà a parlare con l'del calciatore al ritorno dal Portogallo per iniziare con largo anticipo una nuova trattativa con il. Un matrimonio che s'ha da fare ormai da troppi ... Agente Ferrari: “Al Sassuolo offerte sia da Italia che estero: la verità ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il procuratore del difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha svelato di alcune offerte ...