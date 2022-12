Sapevate che Pamela Prati non si chiama così? La scoperta

Leggi su newstv

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’iconica protagonista del caso Mark Caltagirone, vittima o carnefice, in realtà non ha il nome che tutti conosciamo. Ecco la verità dietroShowgirl e soubrette centrale negli anni Novanta e Duemila, oggiè conosciuta soprattutto per il gossip che circola attorno a lei. Ad averla rilanciata è stato sicuramente il caso legato a Mark Caltagirone, fantomatico fidanzato con il quale laavrebbe dovuto sposarsi.(www.newstv.it)Di Mark, infatti,è andata a parlarne a Verissimo, dove di fronte a Silvia Toffanin ha elogiato l’amore per quest’uomo e per i suoi figli, che già lavano mamma. È bastato poco, però, per smascherarla: si è scoperto in fretta, infatti, che Mark Caltagirone non ...