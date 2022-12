San Martino Valle Caudina | festa della biodiversità a Palazzo Ducale

LeccoToday

Per grandi e piccoli dalle 08.30, a Villa Mazzini: ' Bosco Incantato ', festa per bambini; dalle 09.00, ad Altolia: Christmas Village ; dalle 10 alle 20, nell'area pedonale del Viale: ...... un'altra struttura di Abbadia ha fatto ingresso nel Sistema museale della provincia di Lecco: la Chiesa di, situata nella frazione di Borbino, in prossimità del Sentiero del Viandante. ... Spettacolo a Valmadrera: inaugurato il presepe fra le montagne lecchesi Taglio del nastro per la seggiovia Cima Tognola. Sabato 17 dicembre è stata inaugurata ufficialmente la nuova quadriposto che permette di raggiungere in modo ...Taglio del nastro per la seggiovia Cima Tognola. Sabato 17 dicembre è stata inaugurata ufficialmente la nuova quadriposto che permette di raggiungere in modo ...