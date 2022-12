Salone del Libro | si cerca il nuovo direttore

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ildelè vicino alla scelta di unper il biennio 2024-2016. Tra i cinquanta candidati ci sono nomi gettonati, ma la scelta potrebbe non arrivare entro la fine dell’anno Ildelunper il biennio 2024-2026; il vincitore o la vincitrice andrà a sostituire l’attualeNicola Lagioia, dopo un periodo di affiancamento. Si auspica di trovare un nome, tra le cinquanta candidature arrivate, entro la fine dell’anno, ma le tempistiche non sono sicure e la decisione potrebbe richiedere più tempo. La scelta delarriverà dal comitato di indirizzo, composto dall’associazione Torino Città del, dal Circolo dei ...

Agenzia ANSA

