Salernitana sette bellezze | piegato di misura il Sidicina Crimisi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo il bel pareggio esterno contro il Chiaravalle laFemminile 1970 tornava a giocare in casa ospitando ilCremisi. La sfida dell’undicesimo turno del girone C di Serie A2, con Tirozzi recuperata ed Antonia Giugliano e Di Martino out, vede le ragazze di mister Lanteri, squalificato, alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo. Il match, che all’inizio ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Siniša Mihajlovi?, termina 7-6 per le padroni di casa che centrano il terzo successo in quattro gare salendo cosi a 13 punti in classifica. La gara Prima occasione per D’Errico al 2? ma il destro della laterale granata termina sul fondo. Un minuto dopo è D’Angelo a chiamare in causa Caricchia, portiere delle ospiti, che però al 4? non può nulla sul tiro dalla distanza di D’Errico che sigla ...