Russia | Putin sarà a vertice ministero Difesa Attesi “annunci importanti”

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirparteciperà all’annualeallargato deldellache si terrà la prossima settimana. Lo rende noto l’agenzia di stampa Ria Novosti, mentre l’emittente Wgtrk ha anticipato chefarà in quell’occasione uno importante. Nel corso di una riunione di governo la scorsa settimana,aveva chiesto di ammodernare i piani di armamento. Intanto il ministro dellarusso Sergei Shoigu ha fatto visita ai militari schierati in prima linea in Ucraina. Lo rende noto su Telegram ildelladi Mosca spiegando che “il capo dell’autorità militare russa ha visitato le postazioni in prima linea delle unità russe nell’area ...

Il Fatto Quotidiano

Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti, mentre l'emittente Wgtrk ha anticipato chefarà in quell'occasione un annuncio importante. Nel corso di una riunione di governo la scorsa ......è il ventaglio di messaggi contenuti in una serie di video di propaganda fatti circolare in... in un incontro a novembre con alcune madri di quei giovani Vladimiraveva detto che sarebbe ... Porta in faccia a Putin anche da Kazakistan e Uzbekistan sull’unione per il gas Lo sport passa in secondo piano nella "edizione migliore di sempre", secondo il presidente della Fifa Gianni Infantino. Forte di una stima di ricavi ...(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà all’annuale vertice allargato del ministero della Difesa che si terrà la prossima settimana. Lo rende noto l’agenzia di stampa Ria Novosti, ...