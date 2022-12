Rugby femminile | Eccellenza | Torino batte il Cus Milano | le Valsu allungano in vetta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionato italianodie con il ko del Cussi accorcia la classifica alle spalle delgana, sempre più saldo in. Sono quattro le squadre a giocarsi tre dei primi quattro posti in classifica. Ilgana Padova supera la Capitolina con un netto 43-0 e vede salire alle sue spalle l’Arredissima Villorba che segna 72 punti a zero al Parabiago. Entrambe le formazioni conquistano il punto di bonus offensivo portandosi ilgana prima con 24 punti e il Villorba seconda a 19. Negli altri due incontri di giornata il CUSvince sull’altra formazione universitaria del CUS20 a 10 con le mete di Pantaleoni, Gai e Gronda che ...

