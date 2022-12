Rottura totale tra Benzema e Deschamps | svelato il motivo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il cammino della Francia in questo Mondiale ha rispettato i pronostici della vigilia nonostante le inaspettate assenze dell’ultimo minuto. Tra questi non si può non citare il neo pallone d’oro Karim, che a causa di un problema di natura muscolare ha dovuto salutare con largo anticipo questa edizione del campionato del mondo. A tal proposito sarebbero stati svelati dei retroscena alquanto spiazzanti. Secondo l’Equipe,avrebbe recentemente rifiutato di aver alcun rapporto con la nazionale francese. Sarebbe stato inoltre declinato l’invito ufficiale di Macron in Qatar per l’eventuale celebrazione della vittoria finale.FranciaDietro a tale comportamento ci sarebbe un’incomprensione tra il Cte l’attaccante del Real Madrid. Quest’ultimo avrebbe voluto ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Tra Karim Benzema e Didier Deschamps è. E stavolta, per l'attaccante del Real Madrid , l'addio alla nazionale francese potrebbe essere definitivo. Come riportato da L'Equipe . Il Pallone d'Oro in carica avrebbe voluto che il ......long e short 116 Visualizzazioni totali 10 Condivisioni totali Analisi mercati La capitalizzazionedel mercato cripto è scesa dell'8,1% negli ultimi due giorni, a causa della mancata... Benzema-Francia, rottura totale Spunta il retroscena, ma Karim ... Il c.t. del Marocco seguiva online un seminario tattico dell'allenatore dell'Arsenal che spiegava come aveva battuto il City di Guardiola. E in Qatar quei dettami li ha messi in pratica ...La ricerca annuale di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi mostra il ritorno a strumenti classici, come i fondi e la previdenza integrativa. Ma, specie ai ...