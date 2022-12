Romina Power e Albano Beccati Sul Fatto Dai Carabinieri!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 18 dicembre 2022) Forse non tutti lo ricordano ma, qualche tempo fa,aveva raccontato un episodio divertente di quando lei eerano giovanissimi. I due infatti, furonodai Carabinieri proprio mentre erano appartati in auto. Fortuna vuole che, con una bella bugia, riuscì a convincere le Forze dell’Ordine a non multarli. Ecco i dettagli sulla vicenda!svela: io efermati dai Carabinieriha svelato un curioso e divertente retroscena di quando lei eerano ancora dei ragazzi. I due hanno avuto qualche problemino con la legge. Una confidenza che l’ex moglie dihadurante un’ospitata da Maria De Filippi di ...