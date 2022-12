Roma | raid degli anarchici nel quartiere San Giovanni | cassonetti in fiamme e vetrate delle banche spaccate

(Di domenica 18 dicembre 2022)nelSanindati alle, bancomat presi a mazzate e scritte sui muri: è quanto accaduto all’Appio Latino, nelSan, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre in quello che è stato un vero e proprioda parte di un gruppo di. I fatti si sono svolti intorno all’1 quando i residenti di via Macedonia e via Latina e piazza Roselle hanno allertato il 112 in seguito alla devastazione da parte di un gruppo di giovani “con ...

La Stampa

L'avevano annunciato e così hanno fatto. "Non uccidete anche Alfredo Cospito", hanno scritto ieri gli anarchici anticipando la manifestazione in corso oggi davanti al Quirinale in solidarietà con il ...Come rileva Adduci una cesura, in questo senso, è rappresentata dalche la colpisce nella ... tale resterà per tutto il "biennio nero" fino alla Marcia sue oltre. A partire dal 26 aprile ... Raid anarchici a Roma: “Alfredo Cospito libero” Una partita di cocaina rubata scatena le ritorsioni che finiscono con quattro arresti. Pestato il titolare del bar Laurentino 38: ma era la persona sbagliata ...Si issa e si addobba oggi il principale albero di Natale della città a Kiev, all'indomani dei raid russi che hanno colpito diverse città dell'Ucraina compresa la sua capitale. Lo segnale su Twitter un ...