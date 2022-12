Roma Litiga con l’autista del bus | spacca a pugni il vetro e fugge

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 dicembre 2022). Non si fermano, purtroppo, gli atti vandalici a bordo dei mezzi pubblici. Protagonista dell’accaduto un uomo che a seguito di un acceso diverbio con il conducente di un autobus Atac ha poi pensato bene di danneggiarne, a suon di, ildivisorio. Dopodiché è scappato. Da chiarire le cause della lite, tuttora in corso le indagini dei militari., sale sull’autobus e da di matto:un finestrino con la stampella e ferisce una donna La lite sull’autobus I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando un passeggero, a seguito di una lite con il conducente ha dato in escandescenza. Siamo in via Massa di San Giuliano e precisamente a bordo della linea 055 dellaTpl. Qui un passeggero dopo un acceso diverbio condel mezzo ha ...