Roma Incidente di fronte alla chiesa di Santa Galla | morti Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese

(Di domenica 18 dicembre 2022) Due giovani vite spezzate lungo la Circonvzione Ostiense, all’incrocio semaforico didi. L’impatto è avvvenuto tra i quartieri di Garbatella e San Paolo. Giovanissime le vittime.Diavevano 18 anni. In basericostruzione della Polizia Locale un camion frigo stava procedendo sulla corsia in direzione di via Cristoforo Colombo, quando si è scontrato con la moto con due giovani a bordo.Dierano su una moto Honda SH. Il camionista è rimasto illeso. Uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre l’altro trasportato d’urgenza al San ...

