Risultati Mondiali 2022 | Argentina campione del Mondo

Sky Sport

...resta un sentito appassionato di calcio e ha confidato di tenersi comunque aggiornato sui... leggi anche Chi vincerà i2022 Quote scommesse e pronostici della finale Francia - ...Globalist è cocciuto. Coerente. Abbiamo deciso di non commentare isportivi del mondiale di calcio che oggi chiude i battenti, concentrando invece la nostra ...l'assegnazione deidi ... Argentina-Francia 7-5 d.c.r., rigori decisivi: l'Argentina è campione del mondo MONDIALI 2022 - La Seleccion di Scaloni vince il Mondiale battendo la Francia dopo i calci di rigore al termine di una finale pazzesca.Grandissima delusione per gli appassionati di calcio ogliastrini e per i gestori dei locali che avrebbero voluto trasmettere la finale dei mondiali per la loro clientela. In Ogliastra, infatti, propri ...