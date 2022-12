Risparmio energetico | per l’albero di Natale di Orio al Serio bottiglie di plastica al posto delle luminarie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 dicembre 2022)al. La canzone “Apuoi” potrebbe arricchirsi di una nuova strofa che suona così: “Apuoi … addobbarenatalizio comunale con lediraccolte, riciclate e decorate dai piccoli della scuola dell’infanzia e dai bambini della primaria”. L’amministrazione comunale dial, per far fronte ai rincari energetici e risparmiare sulle bollette senza rinunciare al calore e ai colori del periodo natalizio, ha coinvolto le famiglie e i più piccoli per decorare il grande pino davanti alla biblioteca che, solitamente, viene addobbato con le. “I numeri – spiega il sindaco Alessandro Coletta – sono simili a tanti enti pubblici che devono fare i conti con i rincari ...