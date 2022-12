Ripristinata l' elettricità ma manca l' acqua L' allarme di Zelensky sull' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Innelle ultime 24 ore è statal'energia elettrica per quasi 6 milioni di ucraini, dopo la serie di attacchi missilistici russi che venerdì ha preso di mira diverse infrastrutture energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo discorso quotidiano. «I lavori di riparazione continuano senza sosta dopo l'attacco terroristico - ha dichiarato- La cosa principale oggi è l'energia. Durante la giornata è stato possibile ripristinare l'per quasi 6 milioni di ucraini. I lavori di riparazione sono in corso e proseguono senza sosta dall'attacco terroristico», ha detto. Tuttavia ha aggiunto che «naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare per stabilizzare il sistema. Ci sono problemi con la fornitura di calore, ci sono grossi ...