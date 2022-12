Reportage TPI – Fitoussi e i suoi amici anti-liberisti | tutti a lezione alla nuova Scuola di Parigi

TPI

...come allora alcuni media italiani si sono buttati sulla notizia (come ad esempio Fanpag e e) ... Un mese dopo ildi al - Jazeera, l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Susan Rice ...Collabora con Repubblica e firma inchieste per il Fatto Quotidiano,, Domani e L'Espresso. Dal ... Per il"Oltre il confine", sulla rotta alpina dei migranti tra Italia e Francia, ha ... Reportage TPI – Il purgatorio Mediterraneo delle Ong: “La nostra colpa è salvare vite” Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 dicembre 2022, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...