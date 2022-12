Rassegna stampa di domenica 18 dicembre | le prime pagine dei quotidiani

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, politica, attualità, cultura e sport. Tutti i principali argomenti sulledeiin edicola oggi,182022. Sfoglia la gallery a cura della redazione di Anteprima24.it. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sky Sport

Lagnomica, dedicata al mondo dell'infanzia, è organizzata da ACS Circuito Spettacolo ... e i contenuti di tutte le iniziative in calendario sono stati al centro della conferenza...La mostra fotografica itinerante dell' Ansa "L'eredità di Falcone e Borsellino" si sposta in un luogo simbolo dell'Agrigentino: la fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto. La mostra raccoglie non ... Addio a Sinisa Mihajlovic: la rassegna stampa dei principali giornali StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Spalla lussata: sette ore al Pronto soccorso.RASSEGNA STAMPA - Un silenzio che fa rumore. Tra le reazioni alla morte di Sinisa Mihajlovic manca quella di Dejan Stankovic. Il figlio Filip ha postato la foto del suo battesimo con Sinisa ...