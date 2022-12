Raoul Bova festeggia la laurea del figlio | ma i commenti social lo spiazzano | «Sicuro sia tuo? Non ti somiglia»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si èto ildie Chiara Giordano. Alessandro Leon, 22 anni, hato il traguardo insieme ai genitori, a pochi giorni da Natale. Un grande orgoglio per l’attore, che ha postato le foto della celebrazione sui: «Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te», ha scritto. Anche la mamma, ex compagna di(ora impegnato con la collega Rocio Munoz Morales), gli ha dedicato un post: «Il mio regalo di Natale più bello». Dopo la discussione, un pranzo con parenti e amici al ristorante milanese del noto chef Filippo La Mantia, grande amico di Chiara e della sua mamma, l’avvocatessa Anna Maria Bernardini de Pace. Isu Instagram Tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati a ...

Fanpage.it

festeggia la laurea del figlio, ma i commenti social lo spiazzano: 'Sicuro sia tuo Non ti somiglia' Mihajlovic, l'ultima corsa di 8 chilometri sotto la pioggia prima del ricovero: la ...Ferrari: 'Era amico mio, tu stai zitto'festeggia la laurea del figlio, ma i commenti social lo spiazzano: 'Sicuro sia tuo Non ti somiglia' Il figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano si è laureato: Fiero di te, il più bel regalo di Natale Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Si è laureato il figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano. Alessandro Leon, 22 anni, ha festeggiato il traguardo insieme ai genitori, a pochi giorni da Natale. Un grande orgoglio ...