(Di domenica 18 dicembre 2022) Il Vientam, i reduci, il sogno americano, il PTSD:di Ted Kotcheff compie quarant'anni, e ancora adesso mantiene forte il suo appeal di opera profondamente politica. Anche grazie alla scrittura di Sylvester Stallone... Il disturbo post-traumatico da stress. L'annientamento del sogno americano. La vulnerabilità dell'eroe, caduto in un limbo senza fondo. I quarantanni di(anzi, i cinquanta, dato che il personaggio è apparso nel romanzo Primo Sangue - First Blood di David Morrell nel 1972) sono l'occasione giusta per rimarcare quanto il soldato John Jamessia uno dei personaggi più drammatici della storia del cinema. Chiaramente, ildel 1982 diretto da Ted Kotcheff - dopola suaografia è decisamente schizofrenica e si interrompe giù ...

Movieplayer

Ed ecco allora che si valese si è belle, se si è disponibili, ecco le molestie sul luogo di ... quella che si esaltava pere Rocky , che inneggiava a Wall Street e a leoni rampanti come ......a poco fa nemmeno il fatto di essere iscritti allo stesso partito (Schlein ha preso la tessera... Per chi è stato bambino negli anni Ottanta, è il momento in cui Sylvester Stallone, in 'II, ... Rambo: solo un cult No, un film drammatico e politico Il Vientam, i reduci, il sogno americano, il PTSD: Rambo di Ted Kotcheff compie quarant'anni, e ancora adesso mantiene forte il suo appeal di opera profondamente politica. Anche grazie alla scrittura ...Rocky IV è, proprio come Rambo II, figlio del momento in cui Stallone smette di essere un autore per diventare un simbolo ...