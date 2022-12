Questi andavano all' hotel Mamounia | Paolo Mieli monumentale | Pd polverizzato

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unche, se fosse possibile, andrebbe ritagliato, incorniciato ed appeso. Siamo a In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, la puntata è quella di sabato 17 dicembre. Si parla del cosiddetto Qatargate, dello scandalo a tutte mazzette che sta travolgendo il Parlamento europeo e la sinistra italiana, leggasi Pd. E su quanto accaduto, lo storico e firma del Corriere della Sera, non fa sconto alcuno ai democratici. "L'aggravante? Fino a una settimana fa pensavo che la nostra voce si sarebbe fatta sentire. Ora penso che se parlano di tetto al contante per rappresentanti che stanno cercando di sottacere su tipi beccati con 650mila euro in banconote penso che noi che discutiamo del tetto al contante siamo un po' meno credibili", premetteriferendosi alla crociata dei ...

