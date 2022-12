Qatargate | Majorino | ' Legalità | moralità e trasparenza siano prerequisito ineludibile'

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ile il coinvolgimento di Antonio Panzeri , che era stato a lungo stimato dirigente sindacale e europarlamentare è stato un duro colpo. "Ci dobbiamo domandare come mai il più grande caso di ...

MilanoToday.it

Lo afferma l' eurodeputato Pierfrancesco, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde che si terranno a febbraio, sull' inchiesta belga. "Penso che noi ...Pierfrancesco, candidato del centrosinistra per la corsa alle regionali in Lombardia , interviene così sul casoche ha portato ad alcuni arresti per presunti episodi di corruzione. Majorino sul Qatar: "Da Kaili intervento incredibile" L'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde parla del Qatargate e dalla lezione che deve trarre la sinistra ...“Adesso è chiaro che guardando tutto col senno del poi l’intervento incredibile della vicepresidente del Parlamento europeo, quello nel quale addirittura diceva che ci fosse chi voleva discriminare il ...