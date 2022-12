Qatar | attesa per l' udienza di Kaili | scandagliati i beni in Grecia

RaiNews

Proseguono a ritmo serrato le indagini in Belgio per decifrare tutti gli aspetti dello scandalo Qatargate. E si guarda all'udienza di giovedi' prossimo, sulla custodia cautelare di Eva Kaili, l'......e Area Agenzia di Stampa Mondiali2022 Clicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio - - > E' il giorno della finale. Grandissimaper la ... Mondiali in Qatar, il giorno della finale, aggiornamenti in diretta nell'attesa di Argentina-Francia - Le immagini in diretta dal nostro inviato a Doha - Le immagini in diretta dal nostro inviato a Doha Il Campionato del mondo di calcio in Qatar sta per eleggere la sua “regina”: quale squadra solleverà la preziosa coppa al cielo Tra pochissimo lo scopriremo. Purtroppo, ancora una volta, l’Italia non ...Il Qatar mette in guardia sull'"impatto negativo" che può avere sui rapporti tra il Paese del Golfo e l'Unione europea la decisione di bloccare l'accesso di Doha al Parlamento europeo: misura presa in ...