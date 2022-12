Pos obbligatorio | Meloni | «Trattativa ancora aperta con l’Ue» L’ipotesi di azzerare le commissioni

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il chiarimento da parte del governo per il tetto ai pagamenti con il pos sopra i 60, o 30 euro, nella manovra dovrebbe arrivare alle 21.30 di questa sera, quando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interverrà in commissione Bilancio alla Camera, con l’obiettivo di chiudere la questione degli emendamenti presentati dal governo sulla legge di Bilancio. Quel che emerge comunque è che la partita per palazzo Chigi è tutt’altro che chiusa, almeno secondo la stessa premier Giorgiache, subito dopo il concerto di Natale in Senato, ha commentato le indiscrezioni emerse dai quotidiani: «L’obbligo del pos è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti lebancarie sui piccoli pagamenti». In commissione comunque la ...