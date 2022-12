Pinetamare | dopo otto giorni nessuna riparazione al danno stradale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “Quest’anno gli addobbi natalizi sono davvero originali”. Con queste parole, ironicamente, il presidente dell’associazione “Città Domizia”, Cesare Diana slinea un disagio che la cittadina divive dae a cui non è stato ancora posto rimedio. Si tratta di una caditoia al centro della città, dinanzi alla chiesa “Santa Maria del Mare” e nei pressi dei noti bar “Joy Caffè” e “Caffè Mon Eni”, che da più di una settimana, intasandosi, ha causato lo sgretolamento del tratto. Insomma, un pericolo vero e proprio non solo per i pedoni, ma anche per i veicoli e gli annessi penumatici. Unico intervento,che Diana ha segnalato la problematica al Commissariato di Polizia, è stato quello di apporre sulla zona ...