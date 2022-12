Agenzia ANSA

Dopo cinque giorni di incertezze e di difficolta' logistiche durante i quali erano rimasti bloccati nelle vicinanze di Machu Picchu, in', 40 escursionisti israeliani sono riusciti a raggiungere indenni oggi la citta' di Cusco, malgrado la forte tensione politica che tuttora vige nella zona. Lo ha riferito la radio militare ...' - Gli italiani bloccati a Macchu Picchu, in Perù, nel caos dopo la destituzione del presidente Castillo: il modenese Stefano Silvestri, con il suodi trekker, ha lasciato Agua Caliente e ... Peru', gruppo di turisti israeliani tratto in salvo a Machu Picchu ... (LaPresse) – Sono in viaggio verso Cusco, a bordo di un auto della polizia, le quattro giovani turiste italiane da giorni bloccate a Checacupe, in Perù. Una volta a Cusco, cercheranno di arrivare a Li ...C'è anche una ragazza fiorentina, Martina Meoni, nel gruppetto di quattro italiane bloccate, da lunedì 12 dicembre 2022, su un autobus, a Checacupe, nella regione di Cusco, in Perù. Le altre sono Giul ...